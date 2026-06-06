Mondiali: Teheran, “Usa non hanno dato visti a membri delegazione”

Keystone-SDA

L'Iran ha criticato duramente gli Stati Uniti per quello che ha definito un "trattamento discriminatorio" per non aver concesso i visti ad alcuni membri della delegazione iraniana per partecipare al torneo.

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(Keystone-ATS) “Perché non dite che i visti sono stati negati a gran parte dello staff dirigenziale ed esecutivo, ai consulenti tecnici e ad altri che sono parte integrante di qualsiasi nazionale di calcio?”, ha affermato l’ambasciata iraniana in Turchia. “Avete ora portato il trattamento deliberato e discriminatorio contro la nazionale di calcio iraniana al suo massimo livello”, ha aggiunto l’ambasciata.

Secondo la televisione di stato iraniana, gli Stati Uniti si sono rifiutati di concedere i visti a 15 membri della delegazione iraniana inviata ai Mondiali di calcio Fifa in Nord America (dall’11 giugno al 19 luglio). “I visti sono stati rilasciati per la nazionale e lo staff tecnico, ma 15 membri dello staff amministrativo e di supporto stanno riscontrando problemi e non hanno ancora ricevuto i loro visti dagli Stati Uniti”, ha riferito sabato un corrispondente speciale dell’emittente in Turchia, dove i giocatori si trovano attualmente.