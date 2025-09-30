The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Mondiali ciclismo Zurigo 2024: cancellati debiti organizzatori

Keystone-SDA

I debiti accumulati dall'Associazione dei Campionati mondiali di ciclismo e paraciclismo su strada di Zurigo del 2024 sono stati regolati. Ciò grazie alla rinuncia da parte della Città e del Cantone di riscuotere il rimborso dei loro prestiti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scrivono, in un comunicato odierno, gli organizzatori, che hanno così potuto risolvere una pendenza da 4,5 milioni di franchi.

Il risanamento finanziario è stato possibile grazie all’ottenimento di una moratoria concordataria e al soddisfacimento delle richieste dei creditori privati. L’associazione potrà quindi chiudere i suoi lavori nel corso del prossimo mese, prima di sciogliersi.

Secondo un rapporto di sviluppo sostenibile pubblicato dal comitato organizzatore, l’evento ha attirato oltre 1,2 milioni di spettatori, generando complessivamente 158 milioni di incassi, 65 dei quali in città e 97 in tutto il cantone.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR