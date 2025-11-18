Monito da Google, se esplode ‘bolla IA’ non si salva nessuno
Se la 'bolla' innescata dal boom dello sviluppo dell'Intelligenza artificiale (IA) esplodesse, nessuna azienda sarebbe al riparo. È l'allarme lanciato da Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, il gruppo che controlla Google.
(Keystone-ATS) Intervistato sulle prospettive di questo business tecnologico dalla Bbc, Pichai ha sottolineato “il momento straordinario” dell’IA, a livello di investimenti e aspettative, ma anche qualche elemento di “irrazionalità” dietro un interesse così trascinante: senza sminuire i timori che tempo circolano nella Silicon Valley, come sui mercati mondiali, in relazione ai rischi di “una bolla” in grado potenzialmente di scoppiare.
“Io penso – le sue parole – che nessuna azienda ne sarebbe immune, inclusi noi”.