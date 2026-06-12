Monopattino contro auto a Milano, morto passeggero di 19 anni

Keystone-SDA

Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda di Milano a causa delle ferite riportare nello scontro con una vettura accaduto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione.

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(Keystone-ATS) Ferite lievi per il ventenne conducente del monopattino, e per la ragazza che era alla guida della vettura che ha 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Per ricostruire la dinamica della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

Sul posto dell’incidente non sono stati trovati caschi indossati dai due occupanti. Da una prima dinamica ricostruita dagli agenti della Polizia locale pare si tratti di una mancata precedenza da parte del monopattino che si è scontrato con la vettura. La conducente dell’auto è risultata negativa ad alcol e droga.

Il monopattino elettrico proveniva da viale Pirelli, percorreva via Caldirola in direzione di piazzale Egeo, e arrivato all’incrocio con viale dell’Innovazione è proseguito senza dare precedenza, segnalata sul terreno e con la segnaletica verticale. Per questo è stato colpito sul fianco sinistro dalla parte frontale dell’autovettura Kia Picanto. Il pm ha disposto l’autopsia e il sequestro veicoli.