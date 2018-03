Montreux, anno 35 nell'era del jazz festival

In 35 anni di vita, il Jazz Festival di Montreux è diventato un evento di primissimo piano nel panorama delle kermesse musicali estive. I suoi palchi hanno ospitato alcuni fra i nomi più noti del jazz e del rock internazionali e anche per la presente edizione il direttore Claude Nobs ed i suoi collaboratori hanno messo insieme un programma di tutto rispetto, che percorre in lungo e in largo gli ampi territori della musica popolare contemporanea. Grande spazio alle vecchie volpi del rock: per la prima sera imbracciano le loro chitarre sotto le luci dei riflettori di Montreux Larry Carlton, Steve Lukather e Gary Moore (6 luglio). Il 7 è la volta dell'ex-Rolling Stones Bill Wyman, dei frontmen dei Led Zeppelin Robert Plant e Jimmy Page e del chitarrista dei Queen Bryan May. Seguono l'immarcescibile Bob Dylan (8), il nuovo bardo rock Beck (9), Neil Young con i suoi Crazy Horse (10), BB King e Van Morrison (11), Sting e Jeff Beck (21). E poi via con i ritmi caldi del sud, con Joao Gilberto e Paco de Lucia (12), Milton Nascimento e Gilberto Gil (13), Jorge Ben Jor e Carlinhos Brown (14). E naturalmente il jazz, che alla fin fine dà il nome al festival: Herbie Hancock e Marcus Miller (15), George Duke, Siedah Garett, Rachele Ferrel, Diane Reeves (16), Chick Corea, Bobby McFerrin, Wayne Shorter (17), Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack Dejohnette (22), Michel Camilo e John McLaughlin (18) Per finire con una bella selezione di black music, tra funk, soul e hip hop: Isaac Hayes (19), George Clinton, Living Colours e i "nonni" del rap RunDMC (20). Tutto ciò, sul grande palco dell'Auditorium Stravinsky. Nella Miles Davis Hall si potranno invece sentire i ritmi reggae dei Burning Spear (6), la house di Basement Jaxx e Etienne de Crecy (21), il trip hop dai sapori sempre più blues di Tricky (11), il rock al femminile di Alanis Morrissette (11), di Patti Smith (17) e di PJ Harvey (18). E nel casino - una novità del 2001 che ricorda i primi anni del festival - si esibiranno i Manhattan Transfer (12), Jimmy Scott (13), Randy Weston e Joshua Redman (14) e Stephan Eicher (15). In occasione del suo 35esimo compleanno, il festival di Montreux ha inoltre prodotto un CD live di Miles Davis, un "digibook" composto di quattro CD in cui sono riuniti 32 artisti esibitisi sulle rive del Lemano e un DVD che racconta la storia del festival. Un piccolo assaggio delle circa 170 ore di musica e immagini archiviate nel corso della storia della rassegna musicale. swissinfo e agenzie

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Montreux, anno 35 nell'era del jazz festival 06 luglio 2001 - 12:08 Per la 35esima volta, dal 6 al 21 luglio, Montreux ospita il jazz festival. Manifestazione di grande richiamo, sempre più aperta al mondo del rock, il festival si presenta quest'anno con un programma sontuoso, che lascia tuttavia spazio a generi ed artisti meno conosciuti. In 35 anni di vita, il Jazz Festival di Montreux è diventato un evento di primissimo piano nel panorama delle kermesse musicali estive. I suoi palchi hanno ospitato alcuni fra i nomi più noti del jazz e del rock internazionali e anche per la presente edizione il direttore Claude Nobs ed i suoi collaboratori hanno messo insieme un programma di tutto rispetto, che percorre in lungo e in largo gli ampi territori della musica popolare contemporanea. Grande spazio alle vecchie volpi del rock: per la prima sera imbracciano le loro chitarre sotto le luci dei riflettori di Montreux Larry Carlton, Steve Lukather e Gary Moore (6 luglio). Il 7 è la volta dell'ex-Rolling Stones Bill Wyman, dei frontmen dei Led Zeppelin Robert Plant e Jimmy Page e del chitarrista dei Queen Bryan May. Seguono l'immarcescibile Bob Dylan (8), il nuovo bardo rock Beck (9), Neil Young con i suoi Crazy Horse (10), BB King e Van Morrison (11), Sting e Jeff Beck (21). E poi via con i ritmi caldi del sud, con Joao Gilberto e Paco de Lucia (12), Milton Nascimento e Gilberto Gil (13), Jorge Ben Jor e Carlinhos Brown (14). E naturalmente il jazz, che alla fin fine dà il nome al festival: Herbie Hancock e Marcus Miller (15), George Duke, Siedah Garett, Rachele Ferrel, Diane Reeves (16), Chick Corea, Bobby McFerrin, Wayne Shorter (17), Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack Dejohnette (22), Michel Camilo e John McLaughlin (18) Per finire con una bella selezione di black music, tra funk, soul e hip hop: Isaac Hayes (19), George Clinton, Living Colours e i "nonni" del rap RunDMC (20). Tutto ciò, sul grande palco dell'Auditorium Stravinsky. Nella Miles Davis Hall si potranno invece sentire i ritmi reggae dei Burning Spear (6), la house di Basement Jaxx e Etienne de Crecy (21), il trip hop dai sapori sempre più blues di Tricky (11), il rock al femminile di Alanis Morrissette (11), di Patti Smith (17) e di PJ Harvey (18). E nel casino - una novità del 2001 che ricorda i primi anni del festival - si esibiranno i Manhattan Transfer (12), Jimmy Scott (13), Randy Weston e Joshua Redman (14) e Stephan Eicher (15). In occasione del suo 35esimo compleanno, il festival di Montreux ha inoltre prodotto un CD live di Miles Davis, un "digibook" composto di quattro CD in cui sono riuniti 32 artisti esibitisi sulle rive del Lemano e un DVD che racconta la storia del festival. Un piccolo assaggio delle circa 170 ore di musica e immagini archiviate nel corso della storia della rassegna musicale. swissinfo e agenzie