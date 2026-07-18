Montreux Jazz Festival: finita 60esima edizione, è stata successo

Keystone-SDA

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Si è chiusa sabato sera con i concerti di Van Morrison e James Taylor la 60esima edizione del Montreux Jazz Festival, svoltasi dal 3 luglio nel rinnovato Centro Congressi.

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(Keystone-ATS) Il direttore Mathieu Jaton ha tracciato un bilancio “super positivo” dell’evento, che segnava il ritorno nella sede storica dopo due anni di assenza dovuti al Covid e al periodo “fuori le mura”.

Le nuove infrastrutture hanno permesso di ampliare il lungolago antistante il palazzo, migliorando notevolmente la fluidità degli spostamenti. Il numero di visitatori ha superato ampiamente le 250’000 presenze in sedici giorni. All’Auditorium Stravinski (4.500 posti) sono stati venduti in media 4200 biglietti a serata, mentre il Montreux Jazz Lab (2300 posti) ha registrato il tutto esaurito, stabilendo un record dalla sua apertura nel 2013.

Sul piano artistico, l’edizione è stata definita “densa e intensa”, con momenti di grande impatto come la carte blanche alla cantante britannica Raye, che ha attraversato sei decenni di storia del festival con gli ospiti Mark Ronson e Alicia Keys. Numerosi artisti della nuova generazione hanno espresso il loro legame con la manifestazione.

Jaton ha sottolineato le esibizioni di giovani talenti come Sienna Spiro (20 anni) e il suo tributo a Nina Simone, il brasiliano Liniker (26 anni), e l’entusiasmo del pubblico giovane per concerti di PinkPantheress, Tyla e Zara Larsson. Menzione speciale per il giapponese ¥øu$uk€ ¥uk1mat$u, che ha dimostrato come la techno derivi anch’essa dal jazz.

Tra i grandi nomi, spiccano i concerti di Moby, Nick Cave, e i “padroni del jazz” Marcus Miller con il suo omaggio a Miles Davis e Charles Lloyd, presente già alla prima edizione del 1967. La programmazione ha combinato oltre 700 attività gratuite con concerti a pagamento, per un budget invariato di 30 milioni di franchi. La prossima edizione si terrà dal 2 al 17 luglio 2027.