Morto James Watson, premio Nobel per la scoperta del Dna

Il biologo e genetista americano James Watson, che nel 1962 vinse il Nobel per la medicina per le sue scoperte sulla struttura del Dna, è morto a 97 anni. Lo ha annunciato il Cold Spring Harbor Laboratory (Cshl), che Watson ha diretto per decenni.

(Keystone-ATS) Watson è deceduto in un hospice nello stato di New York, dove era stato trasferito la scorsa settimana dopo un ricovero in ospedale per un’infezione.

Watson condivise il Nobel con il connazionale Francis Crick e con Maurice Wilkins, scienziato neozelandese naturalizzato britannico.

Il suo lavoro pionieristico nel campo della scienza era stato offuscato da dichiarazioni razziste sull’inferiorità genetica dell’intelligenza dei neri nel 2007, che lo avevano costretto a dimettersi dal suo incarico presso il prestigioso laboratorio Cshl all’età di 80 anni. Per queste affermazioni fu messo all’ostracismo della comunità scientifica internazionale.

Nel 2014 aveva deciso di mettere all’asta la sua medaglia Nobel. Il Cshl nel 2019 gli aveva anche tolto tutte le onorificenze ricevute fino ad allora.