Mosca, “droni Kiev su residenza di Putin, pronta rappresaglia”

Keystone-SDA

Le forze di Kiev hanno tentato un attacco con droni sulla residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo Sergiei Lavrov sottolineando che Mosca ha già stabilito "i tempi e gli obiettivi per la rappresaglia".

(Keystone-ATS) “Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2025, il regime di Kiev ha lanciato un attacco terroristico utilizzando 91 droni a lungo raggio contro la residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod”, ha dichiarato Lavrov, citato da Interfax.

“Tutti i droni sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea delle Forze Armate russe. Non si segnalano vittime o danni causati dai detriti dei droni”, ha precisato il ministro degli Esteri russo.

Lavrov ha aggiunto: “data la trasformazione definitiva del criminale regime di Kiev, che è passato a una politica di terrorismo di Stato, la posizione negoziale della Russia sarà rivista”.

Gli Stati Uniti dovrebbero comprendere le intenzioni della Russia di riconsiderare le proprie posizioni negoziali in seguito al tentato attacco di Kiev alla residenza del presidente russo Vladimir Putin, ha poi affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. “Naturalmente, la posizione della Russia sulla base di una serie di accordi raggiunti nella fase precedente e delle soluzioni emergenti sarà rivista. Questo è stato affermato molto chiaramente. E gli americani dovrebbero comprenderlo. Dato il terrorismo di stato di Kiev, la parte russa non può agire diversamente”, ha detto Ushakov, come citato d Ria Novosti.

Secondo Lavrov, la Russia “non intende ritirarsi dal processo negoziale con gli Stati Uniti”. Tuttavia, Mosca “rivedrà il proprio approccio negoziale a seguito dell’accaduto”.

Dal canto suo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto, definendole “altre bugie”, le notizie secondo cui droni ucraini avrebbero tentato di attaccare una residenza di Putin a Novgorod la notte scorsa.

“La Russia ci riprova, usando dichiarazioni pericolose per minare tutti i risultati degli sforzi diplomatici condivisi con la squadra del Presidente Usa Donald Trump. Continuiamo a lavorare insieme per avvicinare la pace”, ha scritto su X sottolineando che “l’Ucraina non adotta misure che possano minare la diplomazia. Questa presunta storia dell’attacco è una completa invenzione per giustificare ulteriori attacchi contro l’Ucraina, inclusa Kiev”.

Intanto, il presidente americano “ha concluso una positiva telefonata con il presidente Putin sull’Ucraina”, ha affermato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Dal canto suo, la Russia vede le proposte di risoluzione dell’Ucraina come “aperte a interpretazioni e un modo per eludere i propri obblighi”, ha aggiunto Ushakov, in seguito alla telefonata tra i presidenti russo e statunitense sui risultati dei colloqui tra Trump e Zelensky in Florida.

“Donald Trump ha riferito di alcuni dei risultati ottenuti dal team di Zelensky, che si stanno muovendo in questa direzione, ma che a nostro avviso lasciano comunque spazio a diverse interpretazioni per consentire alle autorità di Kiev di eludere i propri obblighi”, ha dichiarato Ushakov citato da Ria Novosti.