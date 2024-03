Mosca, ‘no comment sulle rivendicazioni dell’Isis’

(Keystone-ATS) Il Cremlino rifiuta di rilasciare commenti sulle possibili responsabilità dei terroristi dell’Isis nella strage del Crocus City Hall affermando che le indagini sono in corso.

“State ponendo una domanda relativa all’andamento delle indagini. Noi non commentiamo ciò in alcun modo, non abbiamo il diritto di farlo. Qui, ovviamente, vi esortiamo a fare affidamento sulle informazioni che provengono dalle nostre forze dell’ordine”, ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, secondo l’agenzia Tass. Peskov ha aggiunto che il presidente russo Vladimir Putin non ha intenzione di visitare il luogo dell’attacco.

Peskov, rispondendo a una domanda della Tass, ha dichiarato che non ci sono stati contatti con l’Occidente dopo l’attacco terroristico al Crocus City Hall.