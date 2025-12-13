Mosca, ‘presto azioni di ritorsione contro congelamento asset’
La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha definito "un vero e proprio banale ladrocinio" il congelamento degli asset russi in Europa a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino.
(Keystone-ATS) Ha dichiarato che “le azioni di ritorsione non tarderanno ad arrivare”: lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax.
“L’assegnazione dei nostri beni sovrani senza il consenso della Russia, che si tratti di un blocco a tempo indeterminato, di un ritiro o di un tentativo di presentare la loro confisca di fatto come una sorta di prestito di riparazione, costituisce un atto assolutamente illegale che viola gravemente il diritto internazionale”, ha dichiarato Zakharova.
La portavoce del ministero degli Esteri russo ha inoltre criticato il blocco degli asset russi in Europa per l’aggressione contro l’Ucraina accusando l’Ue di voler “indebolire, con qualsiasi mezzo, la ricerca di soluzioni pacifiche per risolvere la crisi ucraina” e “sferrare un colpo diretto alle iniziative di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump”. Lo riporta l’agenzia Tass.