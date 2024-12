Mosca, ancora nessun percorso per pace in Ucraina

Keystone-SDA

"Nessun percorso per un processo di pace in Ucraina è ancora in vista a causa della posizione del regime di Kiev": lo ha detto ai media il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, secondo la Tass.

(Keystone-ATS) “La cosa principale è identificare il percorso di un tale processo di pace. Per ora, nessuna cosa del genere è in vista a causa della nota posizione del regime di Kiev”, ha osservato.

“Qualsiasi Paese neutrale può fungere da piattaforma per i negoziati sulla risoluzione del conflitto ucraino e la Slovacchia non è l’unica opzione”, ha detto ancora Peskov.

“Questa opzione non è l’unica offerta. Qui parliamo certamente di Paesi che hanno una posizione neutrale e sono impegnati in un dialogo paritario sia con Kiev che con Mosca. Ci sono molti di questi Paesi”, ha affermato in risposta a una domanda su quale Paese potrebbe fungere da piattaforma per i negoziati sul conflitto ucraino.