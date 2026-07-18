Mosca, colpiti porti ucraini sul Mar Nero e due navi a Chernomorsk

Keystone-SDA

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Le forze armate russe hanno dichiarato di aver condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture portuali ucraine utilizzate, secondo Mosca, per il trasferimento di rifornimenti destinati alle forze di Kiev.

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(Keystone-ATS) In una nota citata dalla Tass, il ministero della difesa russo ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira il porto di Odessa, dove sarebbero stati colpiti impianti per lo scarico di carburante e serbatoi di stoccaggio destinati ad alimentare l’esercito ucraino, impiegando armi di precisione lanciate da aria e da terra, oltre a droni d’attacco.

Mosca ha inoltre sostenuto di aver colpito due navi coinvolte nel trasporto di carichi militari nell’area del porto di Chernomorsk: una ormeggiata nel porto e una seconda in mare.