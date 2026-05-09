Mosca, cominciata parata sulla Piazza Rossa per la Vittoria

Keystone-SDA

Alla presenza del presidente Vladimir Putin, è cominciata sulla Piazza Rossa di Mosca la parata per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo.

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(Keystone-ATS) Come è tradizione, l’appuntamento si è aperto con la sfilata di un picchetto che portava la bandiera russa e quella dell’Unione Sovietica, presentata come quella innalzata a Berlino il giorno in cui le truppe di Mosca presero il controllo della capitale del Terzo Reich.

Nel suo discorso, Puntin ha affermato che l’esempio dei soldati sovietici che diedero la vita per sconfiggere il nazifascismo, oggi “ispira i soldati che svolgono il loro dovere nell’operazione militare speciale” in Ucraina e “resistono contro una forza aggressiva che è sostenuta dall’intero blocco della Nato”.

Putin ha aggiunto che il destino del Paese non sarà deciso solo dai soldati, ma da tutto il popolo russo. “Rimanendo uniti, la vittoria sarà sempre nostra”, ha concluso il capo del Cremlino.

In occasione della ricorrenza, oggi il presidente russo Vladimir Putin avrà tra l’altro alcuni incontri bilaterali con i leader presenti a Mosca per le celebrazioni, tra i quali il premier slovacco Robert Fico. Lo ha detto il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, citato dalla Tass.

Quest’anno, non trattandosi di un anniversario “rotondo”, il Cremlino non ha inviato inviti ufficiali ai leader stranieri, ma diversi rappresentanti dall’estero hanno comunque deciso di essere presenti, ha sottolineato Ushakov. Oltre che con Fico, Putin avrà incontri bilaterali, tra gli altri, con il presidente del Laos Thongloun Sisoulith e il sovrano della Malaysia, Sultan Ibrahim.

Sempre secondo il consigliere di Putin, il capo del Cremlino discuterà con Fico l’attuale situazione delle relazioni bilaterali e questioni internazionali. Si parlerà anche della ripresa dei lavori della Commissione intergovernativa russo-slovacca per la cooperazione economica, scientifica e tecnica.