Mosca, Kiev voleva dirottare Mig per falso attacco a Nato

Keystone-SDA

La Direzione generale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino e dei suoi supervisori britannici volevano dirottare un Mig-31 russo, equipaggiato con un missile ipersonico Kinzhal, e destinarlo all'estero.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato oggi l’ufficio stampa di Mosca, citato dalla Tass

“Per il dirottamento, l’intelligence ucraina – continua la nota – ha provato a reclutare piloti russi, offrendo loro 3 milioni di dollari. I servizi speciali programmavano di inviare il jet nell’area dove sorge la base aerea più grande della Nato, a Costanza, in Romania, dove sarebbe stato poi abbattuto dalla difesa aerea. Le misure messe in atto hanno sventato i piani dell’intelligence ucraina e britannica di portare avanti una provocazione su larga scala”.

La reazione di mosca non si è fatta attendere: i servizi d’intelligence russi (Fsb) hanno affermato che attacchi con missili ipersonici Kinzhal sono stati effettuati su un centro di spionaggio elettronico vicino a Kiev e su una base aerea che ospita jet F-16 come “rappresaglia alla provocazione” ucraina. Secondo i Fsb, citati dall’agenzia Interfax, sono stati colpiti il centro di spionaggio elettronico a Brovary, nella regione di Kiev, e l’aeroporto di Starokonstantinov, nella regione di Khmelnitsky.