Mosca: nuova telefonata Putin-Trump dopo incontro con Zelensky

Keystone-SDA

Vladimir Putin e Donald Trump hanno concordato di parlare di nuovo al telefono dopo l'incontro del presidente statunitense con Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov citato dalla Tass.

(Keystone-ATS) “Vladimir Putin e Donald Trump hanno concordato di parlare di nuovo rapidamente al telefono dopo l’incontro del presidente statunitense a Mar-a-Lago con la squadra ucraina questa sera”, ha dichiarato.

“I presidenti di Russia e Stati Uniti condividono sostanzialmente lo stesso punto di vista sul fatto che la proposta di cessate il fuoco temporaneo avanzata dagli ucraini e dagli europei con il pretesto di prepararsi al referendum o con altre scuse non fa altro che prolungare il conflitto e rischia di portare a una ripresa delle ostilità”, ha aggiunto Ushakov.

In un briefing con i media, riportato da Interfax, Ushakov ha sottolineato che per porre fine definitivamente (alle ostilità), Kiev deve, prima di tutto, prendere una decisione politica coraggiosa e responsabile sul Donbass, in linea con il lavoro svolto attraverso il canale russo-americano”.

Il consigliere presidenziale ha inoltre dichiarato che “la conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata organizzata su iniziativa del presidente degli Stati Uniti, il quale vorrebbe discutere con il nostro presidente la situazione attuale nel contesto del conflitto ucraino e le possibili soluzioni”.

Ushakov ha precisato che Trump intendeva “discutere di queste questioni prima del suo incontro faccia a faccia con Zelensky”. Il consigliere presidenziale ha aggiunto “E l’intera conversazione è stata amichevole, cordiale e professionale”.