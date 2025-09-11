MSNBC licenzia analista per commenti su Kirk

Keystone-SDA

La MSNBC ha licenziato il suo analista politico Matthew Dowd che aveva scatenato la rabbia della rete per i suoi commenti sull'uccisione dell'attivista conservatore Charlie Kirk.

(Keystone-ATS) A Dowd era stato chiesto di commentare “l’ambiente in cui può avvenire una sparatoria del genere” e lui aveva definito Kirk “una delle figure più divisive, in particolare tra i giovani, costantemente impegnato a diffondere discorsi d’odio”.

L’analista aveva proseguito: “Pensieri carichi di odio portano a parole cariche di odio, che a loro volta portano ad azioni cariche di odio. Questo è l’ambiente in cui ci troviamo. Non puoi pronunciare parole terribili senza aspettarti che si verifichino azioni terribili”.

La MSNBC si è scusata per le parole di Dowd, che avevano provocato indignazione sui social: la presidente della rete Rebecca Kutler ha definito “inaccettabili” i commenti dell’analista e chiesto scusa per le sue dichiarazioni.