2nd Life – Via, verso Tokyo

Questa è la storia di una famiglia ginevrina che rinuncia a tutto per aprire una pasticceria a Tokyo senza conoscere il settore e senza saper parlare giapponese.

2nd Life, un documentario della Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS, segue la famiglia Tranchellini-Martinez - mamma e papà, il figlio di sette anni e le tre figlie di 13, 17 e 19 anni al momento della partenza - che nel 2019 ha scelto di lasciare la Svizzera per stabilirsi nella capitale giapponese e aprire una pasticceria e una sala da tè.

La figlia maggiore ha abbandonato gli studi ed è diventata direttrice del locale, mentre la secondogenita è diventata pasticcera in capo. La e il minore hanno iniziato a frequentare il Liceo internazionale francese (Lycée Français International).

Il film è raccontato dal punto di vista di Uma, la più giovane delle ragazze, oggi 18enne. "Non ho capito subito che molto sarebbe dipeso da me", ha detto a 20Minutes. "L'ho capito solo quando siamo arrivati in Giappone e ho iniziato a registrare la voce fuori campo. C'era molta pressione e sentivo che il regista e i team della RTS contavano su di me. È stato stressante, ma anche una grande fonte di orgoglio".

Prima che il film venisse messo online su YouTube e trasmesso su RTS 2, Uma era comprensibilmente un po' preoccupata. "Si pensa che basti essere onesti, ma mi chiedo cosa penserà la gente di me e della mia famiglia. È complicato rendersi conto che non si può piacere a tutti, anche quando si sa che la realtà è così. È difficile da accettare".