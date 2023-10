Atto di fede

La vertiginosa parete sud del Poncione d'Alnasca, una montagna selvaggia che domina la Valle Verzasca, nella Svizzera meridionale, ha sempre attirato i migliori scalatori e scalatrici del mondo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 ottobre 2023 - 11:43

Sottosopra (RSI)

Altra lingua: 1 English (en) Leap of Faith (originale)

Nell'autunno del 2020, Matteo Della Bordella e il suo compagno di cordata, Alessandro Zeni, hanno affrontato la spettacolare e vertiginosa parete sud di 600 metri di granito giallo-rossastro del Poncione d'Alnasca. L'imponente montagna si trova in Valle Verzasca, nel Canton Ticino. Seguite il duo durante l'ascensione in questo documentario della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI). Alcuni dei loro salti nel vuoto per raggiungere l'appiglio successivo sono veri e propri atti di fede.

