Bambine e bambini ucraini raccontano la loro scuola svizzera

Sono circa 13'000 le bambine e i bambini rifugiati di origine ucraina che frequentano le scuole in Svizzera. Abbiamo visitato un istituto di Aubonne, nella Svizzera occidentale, per seguirli nel loro percorso di integrazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 aprile 2023

Céline Stegmüller

Céline è arrivata a swissinfo.ch nel 2018 come video giornalista per il progetto "Nouvo in English" subito dopo essersi laureata all'accademia di giornalismo e dei media (AJM) dell'Università di Neuchâtel. Originaria del Ticino, scrive, filma, e intervista persone in tutta la Svizzera da quando ha ricevuto il suo primo tesserino stampa, a 11 anni durante una gita scolastica. Lioudmila Clot

Nata e cresciuta in Russia, è diventata giornalista alla fine degli anni '90. Ha svolto reportage su temi umanitari e politici viaggiando in diverse regioni della Federazione russa. In seguito, ha lavorato come corrispondente parlamentare a Mosca. Ha poi completato un dottorato come specialista dei media all'Università di Ginevra nel 2007. Nel 2013 ha iniziato la sua collaborazione con swissinfo.ch. Parla francese, tedesco e inglese.

Il castello del XII secolo di Aubonne, arroccato su una collina che domina il lago di Ginevra, nel Canton Vaud, è utilizzato come edificio scolastico da centinaia di anni. È anche il luogo in cui proseguono il loro cursus scolastico i bambini e le bambine che si sono appena trasferiti in questa parte della Svizzera.

Nell'ultimo anno, la scuola ha accolto circa 50 minori ucraini. Alcuni sono già tornati nel loro Paese d'origine dopo essere fuggiti in Svizzera a causa della guerra, mentre altri 30 frequentano ancora le lezioni.

"Le bambine e i bambini ucraini sono bravi in matematica", dice Sarah Dufour, un'insegnante che coordina le classi di accoglienza. "E notiamo che, passato il primo stress, sono creativi, amano esprimersi. Molti di loro praticavano già musica e altre arti a casa o facevano attività sportive. I genitori si sono davvero interessati alla loro istruzione".

Amir, quattordici anni, sogna di diventare un banchiere come i suoi nonni e sua madre. "Guardare fuori dalla finestra quelle montagne mi spinge davvero a imparare", dichiara.

Le bambine e i bambini ucraini hanno dovuto iniziare a imparare il francese al loro arrivo e i più grandi hanno aggiunto anche il tedesco secondo il programma svizzero. Nonostante il grande carico di lavoro, le alunne e gli alunni sono entusiasti del loro percorso scolastico.

"Ci sono più regole qui", dice Karina, 15 anni. "Per esempio, non si può usare il cellulare durante le lezioni, ma in generale è interessante imparare".