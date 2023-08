Bernhard Russi: alti e bassi

L'ex sciatore Bernhard Russi è una delle celebrità più conosciute della Svizzera e gode dello status di "tesoro nazionale". Mentre le generazioni più giovani riconosceranno il suo sorriso sfrontato e i suoi occhi scintillanti dalle varie pubblicità televisive e dai cartelloni pubblicitari, quelle più anziane ricorderanno di averlo tifato quando conquistava l'oro olimpico e mondiale negli anni Settanta.

Dopo essersi ritirato dalle competizioni a 29 anni, Russi ha avuto una carriera di successo come commentatore e progettista di piste da sci. Anche se a prima vista sembra abbia avuto una vita affascinante e invidiabile, ha dovuto affrontare molte tragedie personali. La sorella aveva una grave disabilità fin dalla prima infanzia e uno dei fratelli è morto giovane a causa di un'infezione improvvisa. La prima moglie è morta in una valanga e lo stesso Bernhard Russi è caduto finendo tra il pubblico mentre tentava il tutto per tutto per vincere una gara per il padre, che si trovava sul letto di morte.

In questo documentario del 2019 della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF, Russi, ancora straordinariamente in forma a oltre settant'anni, parla con franchezza del suo atteggiamento verso la vita e la famiglia e dei molti alti e bassi che ha vissuto, in pista e fuori.