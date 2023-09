Mille anni fa, il bisonte era diffuso in tutta Europa, ma nel 1920 era ormai considerato estinto. Solo pochi animali sopravvivevano negli zoo. Un progetto in corso nel Canton Soletta sta studiando una sua eventuale reintroduzione in natura.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 settembre 2023 - 06:00

Michele Andina Realizzatore di film documentari e di animazione, Michele è di Berna e ha studiato cinema all'Università delle arti di Zurigo. È giornalista presso swissinfo.ch dal 2004 ed è particolarmente interessato allo sviluppo di nuovi formati video per i dispositivi mobili, unendo gli stili dell'animazione e del documentario. Christian Raaflaub Giornalista TV, radio e web.

L'associazione "Wisent im ThalLink esterno" sta attualmente monitorando una piccola mandria di sette bisonti in un recinto di 50 ettari vicino a Welschenrohr, nel Canton Soletta. Il recinto è liberamente accessibile agli altri animali selvatici e alle persone.

La possibilità di una liberazione completa in natura di questi animali dipenderà anche anche dall'accettazione dei bisonti da parte della popolazione.

È inoltre necessario comprendere l'impatto del bisonte, il più grande mammifero terrestre d'Europa, sull'ecosistema. Nei prossimi cinque anni, una squadra di specialiste e specialisti forestali e faunistici studierà le tracce di brucazione sui giovani alberi e osserverà come si sviluppa la foresta solettese sotto l'influenza dei suoi nuovi inquilini.

In questo video, il responsabile del progetto Otto Holzgang e la biologa Nicole Imesch ci fanno visitare l'area recintata e ci illustrano cosa si è già imparato su questi maestosi animali.