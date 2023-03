Chalandamarz di Zuoz, tra tradizione e parità di genere

Abbiamo visitato Zuoz, un villaggio in cui è sorta una polemica sui legami tra la tradizione e le questioni di genere. Il 1° marzo vi si è svolto il tradizionale Chalandamarz - e per la prima volta le ragazze hanno potuto partecipare.

Céline Stegmüller

Céline è arrivata a swissinfo.ch nel 2018 come video giornalista per il progetto "Nouvo in English" subito dopo essersi laureata all'accademia di giornalismo e dei media (AJM) dell'Università di Neuchâtel. Originaria del Ticino, scrive, filma, e intervista persone in tutta la Svizzera da quando ha ricevuto il suo primo tesserino stampa, a 11 anni durante una gita scolastica. Michele Andina Realizzatore di film documentari e di animazione, Michele è di Berna e ha studiato cinema all'Università delle arti di Zurigo. È giornalista presso swissinfo.ch dal 2004 ed è particolarmente interessato allo sviluppo di nuovi formati video per i dispositivi mobili, unendo gli stili dell'animazione e del documentario.

Il libro svizzero per bambini Una campana per Ursli ha reso l'usanza primaverile del Chalandamarz famosa in tutto il mondo. La storia del piccolo Ursli si svolge nel villaggio engadinese di Guarda, ma la vera roccaforte di questa tradizione è da molti anni il villaggio di Zuoz. Qui il Chalandamarz si è conservato quasi inalterato, con una rigida divisione tra i sessi.

Quando si è deciso di dare anche alle ragazze il permesso di partecipare al corteo, gli animi si sono infiammati e nel villaggio alpino la polemica è infuriata per quasi un anno. La piccola rivoluzione è stata avviata dal Consiglio comunale, il quale voleva fare in modo che nel Chalandamarz le ragazze venissero trattate come i ragazzi, per rispettare il principio di uguaglianza.

L'idea era che le ragazze, così come i ragazzi, camminassero per il villaggio con camice blu, berretti rossi e campane e contribuissero a scacciare simbolicamente l'inverno. Tuttavia, la proposta ha incontrato resistenza durante l'assemblea comunale ed è quindi stata ritirata.

Tuttavia, quest'anno per la prima volta le ragazze hanno potuto partecipare alla sfilata di Zuoz, vestite come i ragazzi, ma senza campane. Questo è stato il compromesso raggiunto.

Cosa ne pensa chi abita nel villaggio, chi lo visita e soprattutto i bambini e le bambine? Abbiamo raccolto qualche opinione passeggiando per Zuoz durante il Chalandamarz.

