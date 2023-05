Come lavoriamo: Dibattiti

Voi, lettori e lettrici di SWI swissinfo.ch, ci avete posto diverse domande sul modo in cui lavoriamo. In questo video, Veronica DeVore, responsabile audience, spiega come funzionano i nostri dibattiti e perché abbiamo scelto questo formato per interagire con voi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 maggio 2023

Qualche anno fa ci siamo chiesti come favorire un migliore scambio con il nostro pubblico e tra il nostro pubblico. Se volete sapere perché abbiamo rinunciato ai commenti sotto a ogni articolo, cosa sono questi dibattiti e chi decide sugli argomenti, troverete le risposte nel video.

Avete altre domande su come lavoriamo? Fatecelo sapere tramite questo link: