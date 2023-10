Come potrebbe essere il futuro acceleratore di particelle del CERN?

Scienziate e scienziati del Centro europeo per la ricerca nucleare (CERN), vicino a Ginevra, stanno lavorando alla creazione di un nuovo, gigantesco, acceleratore di particelle. Con il Future Circular Collider (FCC), vogliono rinnovare la fisica e rispondere alle domande fondamentali sull'universo. Siamo andati a Ginevra per capire di più a proposito della fisica delle particelle e dei piani del CERN.

Gli acceleratori di particelle sono stati utilizzati fin dagli anni Cinquanta per studiare le leggi dell'universo. Il Large Hadron Collider del CERN è attualmente l'acceleratore di particelle più grande e potente del mondo. È un anello sotterraneo di 27 chilometri al confine tra Francia e Svizzera. Nel 2012, l'LHC ha permesso alla scienza di scoprire il bosone di Higgs, ampliando la comprensione di come le particelle acquisiscono massa.

Ora il CERN sta lavorando alla progettazione di un nuovo acceleratore, molto più grande. L'FCC formerebbe un tunnel circolare di 90 chilometri – tre volte quello dell'LHC – sempre tra Francia e Svizzera. È pensato per studiare meglio il bosone di Higgs e cercare risposte alle molte domande fondamentali ancora in sospeso, come la natura della materia oscura o le cause del disequilibrio tra matteria e antimateria nell'universo.

Il costo del progetto è stimato a 21 miliardi di franchi. Una decisione finale dei Paesi membri del CERN che dovrebbe dare luce verde al progetto è attesa non prima del 2028.