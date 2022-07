Con James Bond nella stalla, ritratto del fotogiornalista Siegfried Kuhn

Bisogna cominciare a esercitarsi presto, nel calcio come nella fotografia - le mie prime foto sportive le ho scattate nel mio tempo libero al campo di calcio di Lyss, intorno al 1946, quando ho fatto anche i primi tentativi di fotografia a colori. (Le didascalie di questa galleria sono commenti originali del fotografo). Siegfried Kuhn

Il feldmaresciallo Bernard Law Montgomery davanti all'Hotel Kreuz Lyss, 1950. Dopo questa visita, Montgomery andò a Mürren, dove gli inviai le mie foto. Mi ringraziò subito con parole gentili e si firmò 'Montgomery of Alamein', il luogo dove le sue truppe avevano vinto la battaglia nel deserto del Nord Africa contro i tedeschi. Siegfried Kuhn

L'ex first lady Jacqueline Kennedy-Onassis ha sempre esercitato una forte attrazione. Ovunque apparisse, c'era subito una folla di giornalisti e fotografi. Qui nell'inverno del 1966, in slitta insieme alla figlia Caroline e al figlio John. Siegfried Kuhn

Il 24 febbraio 1970, diverse valanghe seppellirono il villaggio vallesano di Reckingen. Arrivato sul luogo del disastro, ho documentato il triste evento, i lavori di pulizia e poi il tributo ai morti per la Schweizer Illustrierte. Siegfried Kuhn

Sciare in modo diverso: la Coppa Europa di sci su prato a Gstaad, agosto 1971. L'interesse internazionale fu grande e una delle fotografie apparve a tutta pagina sulla rivista statunitense LIFE. Siegfried Kuhn

Fritz Chervet è uno dei pugili più noti della Svizzera e ha celebrato i suoi grandi successi negli anni Settanta. Il modo in cui vinse il titolo europeo dei pesi mosca il 3 marzo 1972 a Berna fu impressionante. Questa foto è stata scattata dopo la vittoria. Fotostiftung Schweiz Winterthur

Sono andato con un giornalista al Kleine Scheidegg per un'intervista a Clint Eastwood. Il grande attore e regista stava girando nell'Oberland Bernese il film Assassinio sull'Eiger. Poco prima di partire in direzione dell'Oberland, l'addetto stampa della produzione Eastwood mi disse che avremmo dovuto ricontattarci una settimana più tardi, ma io non lo feci e mi limitai a guidare fino a lì. All'inizio l'accoglienza è stata comprensibilmente un po' fredda. Agendo con discrezione, tuttavia, mi è stato permesso di scattare delle fotografie. 15 agosto 1974. Siegfried Kuhn

Ursula Andress era stata incaricata dalla rivista L'Illustré di compilare una selezione di moda femminile. Qui nella casa dei genitori a Ostermundigen, vicino a Berna, 1979. Siegfried Kuhn

Friedrich Dürrenmatt con il suo cacatua, Lulu; la fotografia è stata scattata il 19 dicembre 1980 ed è apparsa nella Schweizer Illustrierte nel numero dedicato ai 60 anni di Dürrenmatt, nel 1982. Siegfried Kuhn

Le prese di ostaggi sono un evento piuttosto raro nella storia svizzera. Per questo motivo, quando dei rapitori hanno preso il controllo dell'ambasciata polacca a Berna nel settembre 1982, l'interesse è stato grande. Il dramma è durato tre giorni e si è concluso con la liberazione degli ostaggi da parte della polizia. L'immagine mostra le telecamere dei giornalisti posizionate fuori dalle barriere di sicurezza. Siegfried Kuhn

La mia idea con l'attore di James Bond, Roger Moore, era di immortalarlo in una situazione insolita: in una stalla, mentre mungeva una mucca. Il desiderio si è avverato. Hans Zingre, contadino e maestro di sci, ha dato una mano ed è rimasto perplesso di fronte al suo illustre ospite. Anche la mucca Meieli ha fatto pazientemente la sua parte guardando dritto nell'obbiettivo. La foto è stata pubblicata sulla Schweizer Illustrierte nel 1981. Siegfried Kuhn

Dopo i primi fortunati scatti sul campo di Hornussen all'inizio della mia carriera, sono riuscito a farne di altrettanto belli durante una partita a Schlosswil nel 1986. Ho fotografato la squadra di Hettiswil in un momento in cui l'hornuss stava volando e gli uomini urlavano le loro idee sul presunto luogo dell'impatto. 1986. Siegfried Kuhn

Di mestiere arrotino e panettiere, politicamente alla di sinistra della sinistra, rivoluzionario e partigiano, questa è la breve descrizione che Gottfried Bauer, nato nel 1905, fa di sé. L'ex bambino di Verding ha trascorso la sua vita sulla strada, accasandosi con la moglie solo in età avanzata. La foto lo ritrae mentre fa un pisolino in camera da letto con il cane, Netti. 1979. Siegfried Kuhn

La mia visita del 1983 alla Scuola Ufficiali di Fanteria 5/83 è durata diverse settimane. Ho potuto scegliere a mia discrezione gli argomenti che mi interessavano. Il reportage apparve un anno dopo sulla Schweizer Illustrierte con il titolo marziale "Das Stahlbad" ("Il bagno d'acciaio"). L'immagine mostra una manovra militare tra i bagnanti sul fiume Sarina. 1984. Siegfried Kuhn

Con un cappello di carta e un sacco fiori, ci siamo fatti strada verso Appenzello. Abbiamo scattato le prime foto davanti all'orfanotrofio dove Krüsi aveva vissuto. Abbiamo proseguito fino alla fattoria dove aveva lavorato come bracciante. Su una panchina di legno ai margini di un bosco vicino, ci ha raccontato delle sue avventure di campeggio in tutta la Svizzera, dove ha viaggiato con tenda e Velosolex. Siegfried Kuhn

Nessun Consigliere federale è stato più disponibile di Adolf Ogi ad accettare le mie idee fotografiche. Il suo entusiasmo per lo sport mi ha dato più volte spunti che sono poi riuscito a realizzare, spesso senza che Ogi stesso se ne accorgesse, come durante questa verticale a casa sua, nel 1991. Siegfried Kuhn

Per il viaggio del Consiglio federale nell'Oberland bernese, nel 1993, ci è stato chiesto di rispettare una tabella di marcia che specificava esattamente quando e dove si sarebbero potute scattare le fotografie. L'ultima tappa, l'arrivo a Kandersteg, villaggio natale di Ogi, non era in programma. Per me era incomprensibile, per questo mi sono recato ugualmente sul posto e sono riuscito a fotografare il saluto caloroso tra Ogi padre e figlio. Come sospettavo, la potenza emotiva della foto ha convinto anche la giuria del concorso fotografico che mi ha assegnato un premio per il fotogiornalismo. Siegfried Kuhn

I fotografi scattano fotografie. A volte, però, scrivono. Ad esempio, quando forniscono, oltre alle immagini, anche i testi per i loro reportage. Oppure, come nel caso di Siegfried Kuhn, a fine carriera mettono su carta le loro esperienze e avventure. Basandosi su foto, reportage e molti altri documenti, Kuhn ha scritto oltre 140 storie più o meno lunghe dalla prospettiva dell'uomo dietro all'obbiettivo.

Questa pubblicazione è un'esperienza visiva e letteraria e, allo stesso tempo, una fonte di informazioni storico-fotografiche su un'epoca in cui le monografie erano ancora rare. Rinfrescante autobiografia fuori dal comune, il libro illustrato offre una panoramica sulla sua creazione fotografica per la stampa e il suo ingresso nelle riviste illustrate.

Siegfried Kuhn fotografa una squadra di alpinisti giapponesi sulla Kleine Scheidegg nell'estate del 1966. La dedica è dell'allora noto alpinista Toni Hibeler.

Siegfried Kuhn ricorda i suoi inizi: "Dieci anni prima della mia nascita, i miei genitori, Alfred e Alice Kuhn-Bodmer, acquistarono l'attività fotografica di Roman Hohl a Lyss. Erano quindi mio padre e mia madre che immortalavano famiglie, coppie di sposi e neonati nudi e piangenti su pelli di pecora in uno studio con il tetto di vetro. Tutti hanno sfilato davanti allo sfondo dipinto con l'Eiger, il Mönch e la Jungfrau e si sono fatti fotografare per ritratti, fototessere e souvenir".

Il lavoro dei sogni

"La strada per diventare fotogiornalista mi è stata indicata da mia madre. Ero appena tornato da un viaggio quando mi mostrò un annuncio sulla Photo-Rundschau, la principale rivista dell'industria fotografica svizzera dell'epoca, per l'agenzia A.T.P. di Zurigo. Il lavoro era per un giornalista. Non a Zurigo, ma nella sede di Berna. Ho reagito subito, mi sono candidato e sono stato assunto a una condizione: avrei dovuto imparare a guidare il prima possibile!

"Il 3 dicembre 1970, su una strada scivolosa e con la neve, un camion mi ha tamponato a Kosthofen, vicino a Lyss. Sono rimasto illeso e ho avuto la presenza di spirito di fotografare la scena." Siegfried Kuhn

"Il lavoro dei miei sogni è iniziato in modo prosaico. Nella sede dell'A.T.P. a Zurigo, i colleghi mi hanno introdotto alla vita di giornalista. Una volta sono stato mandato a passeggiare per le strade di Zurigo per fotografare soggetti degni di nota. Solo dopo mi sono reso conto di essere passato senza farci caso davanti al venditore di fiori Hans Krüsi, pittore di cui poi sono diventato amico."

James Bond nella stalla

"Nell'ambito di un lavoro su Roger Moore, alias James Bond, a Gstaad, non ero ancora soddisfatto della mia tecnica fotografica e volevo provare qualcosa di diverso con la star mondiale. Su due piedi, gli ho chiesto se mi avrebbe permesso di fargli una foto mentre mungeva. La reazione di Roger Moore fu sorprendente. Da un lato, l'idea non gli sembrava affatto assurda. Dall'altro, sapeva come mungere!".

Il 15 agosto, Kuhn si reca al Kleine Scheidegg per fotografare Clint Eastwood. Le spese sono ben elencate. Siegfried Kuhn

"L'unico problema era trovare una mucca o un contadino e fare tutto nel tempo limitato che avevamo a disposizione. Con una punta di malizia, Moore è stato felice di parlarci delle sue abilità di mungitura e ci ha spiegato di averle acquisite da bambino nella fattoria dello zio. Nel frattempo, io stavo cercando il modo di preparare la scena."

"Il contadino Hans Zingre, ex sciatore, era entusiasta e pensava che sarebbe stato bello far mungere una delle sue mucche da James Bond. Con il suo aiuto, precedetti Moore alla stalla per preparare la cuffia, il gonnellino e la sedia per la mungitura. Mia moglie ha poi accompagnato l'attore alla fattoria. Quando sono arrivati, tutto era pronto. Moore si è seduto sullo sgabello e ha iniziato a mungere, una mosca gli si è posata sulla sua schiena e - che fortuna! - anche la mucca, Meieli, stava guardando verso la telecamera. Roger Moore ha sorriso, io ho premuto il pulsante di scatto. L'immagine di copertina della Schweizer Illustrierte era perfetta!"

Siegfried Kuhn Nato nel 1931, ha svolto il suo apprendistato come fotografo a Lyss dal 1947 al 1950. Dal 1959 al 1962 ha lavorato come fotoreporter per l'A.T.P. nella sede di Berna, mentre dal 1962 al 1995 ha lavorato principalmente per la Schweizer Illustrierte. Tuttavia, i suoi reportage e le sue foto sono apparsi in oltre venti diverse riviste, giornali e quotidiani. End of insertion

