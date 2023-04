Cosa scatena le valanghe?

In uno speciale laboratorio del freddo a Davos, i ricercatori e le ricercatrici simulano gli effetti del vento sulla neve fresca per comprendere meglio i meccanismi che provocano le valanghe.

Michele Andina Realizzatore di film documentari e di animazione, Michele è di Berna e ha studiato cinema all'Università delle arti di Zurigo. È giornalista presso swissinfo.ch dal 2004 ed è particolarmente interessato allo sviluppo di nuovi formati video per i dispositivi mobili, unendo gli stili dell'animazione e del documentario. Sara Ibrahim

Mi occupo di questioni legate all’impatto delle nuove tecnologie sulla nostra società. Siamo coscienti della rivoluzione in atto e delle sue conseguenze? Hobby preferito: pensiero libero. Tic frequente: troppe domande.

Per secoli, le valanghe hanno rappresentato una minaccia per agricoltori e agricoltrici di montagna e il loro bestiame. Con lo sviluppo del turismo invernale, delle strade, delle ferrovie e delle centrali idroelettriche, è cresciuto l'interesse verso la ricerca sulle valanghe e le misure di protezione.

Le origini dell'Istituto WSL per lo studio della neve e delle valanghe (SLF)Link esterno risalgono al 1936, quando un piccolo gruppo di ricerca si trasferì in un laboratorio della neve sulla cima del Weissfluhjoch, sopra Davos. Oggi l'istituto monitora le condizioni delle valanghe in tutta la Svizzera, studia gli effetti del cambiamento climatico sul manto nevoso e gestisce il servizio nazionale di allerta valanghe.

Il team di ricerca dell'SLF studia come si forma la neve e come cambia in varie condizioni, come si formano le valanghe e come si spostano sul terreno. In questo episodio di "Esplorare la scienza a Davos" vi portiamo all'interno delle camere fredde dell'istituto.

