Energia verde contro comunità indigene

Dopo anni di resistenza da parte della comunità indigena Sami, l'azienda energetica elvetica BKW ha avuto un ripensamento riguardo a un investimento in un progetto norvegese di energia eolica che potrebbe colpire l'allevamento tradizionale di renne.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2021 - 09:00

SRF/cs

Un primo ricorso da parte della comunità è stato respinto in appello in nome dell'interesse pubblico. Il progetto è stato completato anche se le procedure legali sono ancora in corso.

Il progetto eolico è stato realizzato grazie al sostegno svizzero di Credit Suisse e l'azienda energetica BKW. Dopo lunghi negoziati, BKW ha accettato di rivedere il suo codice di condotta e sviluppare la sua dovuta diligenza nei progetti all'estero.

Una clausola di non partecipazione sarà inserita nei contratti, permettendo a BKW di tagliare i ponti con gli associati qualora siano identificate violazioni non affrontate in modo soddisfacente.

L'impegno di BKW arriva troppo tardi per aiutare allevatori e allevatrici della comunità Sami, ma potrebbe fungere da modello per aziende svizzere che intendono investire o associarsi in progetti ed investimenti nel settore energetico all'estero.