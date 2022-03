Friedrich Dürrenmatt: maestro del grottesco anche come caricaturista

Friedrich Dürrenmatt, La caduta degli angeli ribelli, 1946 circa, penna e inchiostro, 20,7 x 29,5 cm, Collezione Centro Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, Svizzero arrabbiato che lancia una bomba atomica VII, inizio anni '60, biro su carta, 21×14,8cm, Collezione Centro Dürrenmatt Neuchâtel. CDN

Friedrich Dürrenmatt, Battaglia di Sempach tra artisti e critici, 1963, inchiostro su carta, 35,4 × 26,8 cm, Collezione Centro Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, Critico con penna come lancia, 1946 circa, penna a sfera nera, 29,4 x 20,8 cm, Collezione Centro Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, Herkules mit Nashorn, 1963, Kugelschreiber auf Papier, 29.5 × 20.7 cm, Sammlung Diogenes Verlag AG Zürich CDN

Friedrich Dürrenmatt, caricatura del Papa, 1979 circa, matita, 21 cm x 14,5 cm, Collezione Centro Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, È scritto, Bockelson come imperatore, 1946 circa, inchiostro su carta, 20,7×29,5cm, Collezione Centro Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, Ascensione di un angelo con un copricapo da suora, o.D., biro su carta, 29,5×20,7cm, Collezione Centro Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, La Meteora, ghirlanda come "foglia di fico", 1966, pennarello a collage su carta, 29,3×20,7cm, Collezione Centro Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, Pagina di un raccoglitore ad anelli usato per appunti e disegni durante le lezioni di filosofia del Prof. Richard Herbertz a Berna, Collezione Centro Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, Il rinoceronte scrive alla tigre, disegnato tra il 1983 e il 1990, pennarello su carta, 29,7 x 21 cm, Collezione Centro Dürrenmatt Neuchâtel CDN

"Viviamo nell'epoca del grottesco e della caricatura", diceva Friedrich Dürrenmatt. Anche per questo la scrittura non gli bastava. Il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel dedica ora una mostra a un altro aspetto della sua opera: il disegno.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 marzo 2022 - 10:00

"La divergenza tra il modo in cui l'uomo vive e il modo in cui potrebbe effettivamente vivere sta diventando sempre più comica. Siamo nell'epoca del grottesco e della caricatura". Questo divertito disincanto diede molti frutti nell'opera di Friedrich Dürrenmatt. L'autore era un maestro del grottesco, come ha dimostrato nel suo successo mondiale "La visita della vecchia signora".

Altri sviluppi Altri sviluppi La carriera internazionale de "La visita della vecchia signora" di Dürrenmatt Questo contenuto è stato pubblicato il 05 gen 2021 Il dramma diede allo scrittore una fama globale e ancora oggi è rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo.

Tuttavia, inizialmente non era chiaro neppure per lo stesso Dürennmatt quale sarebbe stato il metodo principale con cui avrebbe descritto le sue idee. Prima di intraprendere la sua carriera di scrittore, si rivolse al padre: "Devo dipingere o scrivere? Sono spinto a entrambe le cose".

Alla fine, scelse la scrittura. Ma la notte dipingeva, come metodo di contemplazione. Sentiva che in questo modo poteva guardare anziché pensare. Ogni tanto scarabocchiava le sue caricature in pubblico: durante le conferenze disegnava invece di prendere appunti, nei ristoranti intratteneva i commensali con i suoi disegni.

Il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel dedica una mostra a questi disegni - e ha in serbo alcune sorprese. L'esposizione durerà fino al 15 maggio 2022 e, in parallelo, sarà accompagnata da una serie di eventi.