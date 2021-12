Quando il Graf Zeppelin solcava i cieli della Svizzera

Primo atterraggio del Graf Zeppelin a Dübendorf, vicino a Zurigo, nel 1929. Getty Images / Popperfoto

45'000 persone si riunirono all'aeroporto Beundenfeld di Berna per assistere all'arrivo del dirigibile, 1930. Eth-bibliothek Zürich/Rudolf Jansky

Il Graf Zeppelin sopra Losanna, 1930. Jacques Boyer / Roger-viollet

In Svizzera si svolsero dei voli di prova di otto ore. Nell'immagine: volo sopra a Zurigo, attorno al 1930. Eth-bibliothek Zürich/Stiftung Luftbild Schweiz

Nelle Alpi fu testata l'influenza delle termiche sul volo. Qui un volo sopra Einsiedeln, nel Cantone di Svitto (senza data). Eth-bibliothek Zürich/Luftschiffbau Zeppelin

Il Graf Zeppelin sopra Basilea, 1929. Keystone / The Print Collector

Volo sopra a San Gallo, 1929. Eth-bibliothek Zürich/Hans-Peter Bärtschi,

Il Graf Zeppelin volava a un'altitudine di alcune centinaia di metri, ciò che consentiva di ammirare i dettagli del paesaggio, come qui sopra al lago dei Quattro Cantoni nella Svizzera centrale. Eth-bibliothek Zürich/Luftschiffbau Zeppelin

Il Graf Zeppelin sul lago di Costanza, 1928. L'aeronave è mantenuta nella direzione del vento grazie a un'ancora galleggiante. Eth-bibliothek Zürich/Bilderstelle Lohse

I dirigibili erano mezzi di trasporto pericolosi ma al contempo affascinanti. Tra il 1929 e il 1934, una delle aeronavi più grandi, il Graf Zeppelin, effettuò oltre 70 voli di una giornata sopra la Svizzera, tra un viaggio a lungo raggio e l'altro. A ogni passaggio, questo gigante dei cieli attirava le folle delle grandi occasioni.

24 dicembre 2021

Gli zeppelin non sono mai stati semplicemente dei mezzi di trasporto, ma un vero e proprio fenomeno. Nel 1930, il quotidiano bernese Bund riportava con entusiasmo: "Sabato, poco prima delle 8, il 'Graf Zeppelin' è apparso come un invitato mattutino sopra Berna. Ha fatto un giro approssimativo sopra la città nel sole splendente - uno spettacolo magnifico".

L'inventore del dirigibile, il conte Ferdinand von Zeppelin, nato nel 1838, aveva un rapporto particolare con la Svizzera. Sua madre proveniva da una famiglia manifatturiera di Ginevra e lui trascorse la sua infanzia insieme ai suoi due fratelli nella tenuta dei suoi genitori, il castello di Girsberg, nel comune di Kreuzlingen (Turgovia), dove visse fino alla sua morte nel 1917.

Sviluppò il suo primo dirigibile solo quando andò in pensione. Nel 1900, lui e il suo compagno d'armi, l'ingegnere Theodor Kober, fecero decollare per la prima volta un'aeronave sopra il lago di Costanza, davanti a migliaia di spettatori e spettatrici su entrambe le sponde. Il volo durò solo 18 minuti e dopo alcuni giri lo zeppelin dovette fare un atterraggio di emergenza.

Il 24 luglio 1931, Hugo Eckener s'imbarcò sul Graf Zeppelin per un viaggio nell'Artide. A bordo c'erano 45 passeggeri, principalmente scienziati tedeschi e russi. Sputnik Via Afp / Shterenberg Abram

Dopo la morte del conte, Hugo Eckener prese in mano l'azienda costruttrice. Per quanto riguarda gli zeppelin, cambiò drasticamente opinione: quando era giornalista criticava aspramente le aeronavi, per poi diventare uno dei loro sostenitori più accaniti. Fu sotto la sua guida che fu creato il leggendario 'Graf Zeppelin LZ 127', considerato il dirigibile di maggior successo. Nel 1929, Eckener partì per il primo e unico volo intorno al mondo a bordo del Graf Zeppelin, coprendo un totale di 49'618 km in 6 tappe.

Hugo Eckener era convinto che il futuro apparteneva ai dirigibili. Nel 1930, in occasione di un volo sopra Berna, dichiarò: "Ci lasciamo trasportare in un dirigibile da Berlino al di sopra dell'Artide e portiamo a casa l'immagine di zone inaccessibili, che finora si potevano conquistare solo passo dopo passo lottando contro le forze della natura. Sono interiormente convinto che l'idea del Graf Zeppelin non sarà mai più fondamentalmente rifiutata e dimenticata".

Ma le cose andarono diversamente e nel 1937 successe il disastro: durante l'atterraggio a Lakehurst (Stati Uniti), il serbatoio di idrogeno dell'"Hindenburg" si incendiò e 36 delle 97 persone a bordo persero la vita. Fu un duro colpo per l'industria dei dirigibili, che non si riprese. Nel 1940, anche il Graf Zeppelin fu fatto saltare in aria.