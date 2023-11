Günther Tschanun – il vicino tranquillo

Günther Tschanun era un architetto svizzero, ballerino, seduttore, giardiniere dilettante e assassino di massa. Nel 1986 uccise a sangue freddo quattro colleghi a Zurigo. Questo film racconta la sua storia.

17 novembre 2023

Questa docufiction del 2023 di RSI racconta la storia di Tschanun dal punto di vista di Marco, un giornalista in pensione, che scopre che il suo tranquillo vicino di casa, Claudio Trentinaglia, era in realtà un ex assassino.

Il 16 aprile 1986, Günther Tschanun, capo dell'autorità edilizia della città di Zurigo, entrò negli uffici in cui lavorava e uccise a colpi di pistola quattro suoi stretti collaboratori. Un quinto collega fu ferito. L'assassino scomparve prima di essere catturato dalla polizia tre settimane dopo nel sud-est della Francia. Perché l'architetto 45enne ha ucciso brutalmente i suoi colleghi?

Nel 1987, Tschanun fu condannato a 17 anni di carcere per omicidio intenzionale. Un tribunale disse che le vittime erano in parte responsabili delle sue azioni. Questa teoria di bullismo è stata successivamente respinta dal Tribunale federale svizzero, che lo condannò a 20 anni di carcere per omicidio e tentato omicidio.

Nel 2000, Tschanun è stato rilasciato per buona condotta. Dopo la scarcerazione ha cambiato nome in Claudio Trentinaglia e si è stabilito nel Canton Ticino. Il 25 febbraio 2015 è morto in un incidente in bicicletta nei pressi di Losone.

Nel film un ex giornalista che vive nei pressi di Losone è sconvolto dallo scoprire la vera identità di Trentinaglia dopo la sua morte accidentale. Decide di scoprire chi era veramente il suo vicino di casa e cosa lo ha spinto a commettere gli omicidi oltre 20 anni prima.