Cos'hanno in comune una cella rosa in un carcere di alta sicurezza, la sala riunioni segreta del governo svizzero, la camera per andare a morire della Dignitas e la stazione di ricerca scavata nella roccia dello Jungfraujoch? Sono luoghi inaccessibili alla maggior parte della gente.

Con il progetto artistico HIDDENLink esterno, la storica dell'arte Catherine Iselin e la fotografa Kostas Maros hanno esplorato ciò che rende affascinanti luoghi nascosti. Insieme hanno individuato 25 posti in tutta la Svizzera inaccessibili per la maggior parte delle persone o rimasti sconosciuti fino a quel momento.

Secondo la descrizione del progetto, cercavano l'insolito ordinario, la strana curiosità e il molteplice unico. Il risultato è una serie di fotografie che ora si possono vedere in una mostra fotografica e in un libroLink esterno.

I luoghi scovati da Catherine Iselin e Kostas Maros hanno in comune non solo la segretezza, ma anche il fatto di suscitare curiosità o di lasciare impressioni straordinarie attraverso l'osservazione.



