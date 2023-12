I suoni della generazione Covid

Ogni generazione ha la sua colonna sonora. In che modo la pandemia di Covid-19 ha influenzato i suoni di oggi e l'attuale generazione di musiciste e musicisti svizzeri?

SRF

Questo documentario della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF (2021) parla con i musicisti e le musiciste dell'impatto della pandemia. Esamina il ruolo della musica nella società odierna e come artisti e artiste immaginano il loro futuro.

I ritmi, gli accordi e le melodie di ogni epoca raccontano molto di chi siamo e del mondo in cui viviamo. Ogni sconvolgimento della società è segnato da una musica particolare. Se si pensa alla Rivoluzione francese, è difficile non canticchiare La Marsigliese. I ruggenti anni Venti non sarebbero gli stessi senza la tromba jazz di Louis Armstrong. E gli anni Sessanta restano intimamente legati a Bob Dylan, ai Beatles e ai riff di chitarra di Jimi Hendrix.

Che suono avrà la crisi sanitaria globale nei prossimi anni?

Alcune delle persone intevistate da SRF spiegano come la pandemia abbia segnato una svolta per la loro carriera nella musica. Nonostante le sfide, per alcuni è stata un'opportunità per iniziare qualcosa di completamente nuovo.

"L'arte è importante. Crea spazio per idee che sono utopiche. In qualche modo mi permette di essere flessibile e mi fa capire che il mondo non è solo quello che è, ma quello che noi facciamo", dice il rapper Big Zis.