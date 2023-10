Il Miracolo Svizzera: amore

Come si fa a far ridere una donna svizzera? Chiedendole se gli uomini svizzeri sono buoni amanti, a quanto pare. In questo episodio di una serie di otto puntate sull'identità svizzera, diamo uno sguardo scanzonato all'evoluzione dell'amore, del sesso e delle relazioni nella Confederazione tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 ottobre 2023 - 12:11

RTS/ts

Il Miracolo Svizzera, presentato da Martina Chyba, è una passeggiata umoristica negli archivi della RTS, la radiotelevisione pubblica svizzera di lingua francese. Gli otto temi al microscopio sono moda, cibo, amore, pulizia, natura, tranquillità, umorismo e soldi.

In questa puntata scopriamo cosa imparavano le coppie nei corsi di preparazione al matrimonio (donne, tirate fuori i libri di cucina) e perché per gli svizzeri è così difficile dire: "Ti amo". "Il romanticismo sfrenato non fa per noi". O, come ha detto qualcun altro, il segreto bancario ci è stato tolto, ma ci teniamo stretto il segreto emotivo.

Esploreremo anche l'arte di attaccare bottone in stile anni Ottanta e la difficoltà di trovare un/a partner negli anni Settanta se si era gay, o "omofili", come pare si dicesse in Svizzera.

Tenendo presente che le donne non hanno ottenuto il diritto di voto nella Confederazione fino al 1971, il filmato d'archivio contiene molti atteggiamenti sociali "del loro tempo", ovvero incredibilmente sessisti.

