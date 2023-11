Il Miracolo Svizzera: natura

Che si tratti di picnic, campeggio o escursioni (con o senza vestiti), gli svizzeri e le svizzere amano la vita all'aria aperta. In questo episodio di una serie di otto puntate sull'identità svizzera, diamo uno sguardo scanzonato all'amore degli svizzeri per i laghi, le foreste e le montagne (di soldi).

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 novembre 2023 - 09:31

RTS/ts

Il Miracolo Svizzera, presentato da Martina Chyba, è una passeggiata umoristica negli archivi della RTS, la radiotelevisione pubblica svizzera di lingua francese. Gli otto temi al microscopio sono moda, cibo, amore, pulizia, natura, tranquillità, umorismo e soldi.

La Svizzera, "che deve essere l'unico Paese ad avere concorsi di aiuole con veri giudici", è naturalmente molto bella. Nessuno lo nega. Tuttavia, gli ecologisti e le ecologiste svizzere hanno spesso avuto difficoltà a convincere la gente che questa bellezza non può essere data per scontata. Basti pensare all'arresto dell'ambientalista Franz Weber nel 1987.

Gli svizzeri non hanno tardato a monetizzare il loro paesaggio, soprattutto il Cervino, ma i filmati d'archivio mostrano che la qualità della vita - e l'ambiente - erano già una preoccupazione 60 anni fa. Come dice un dodicenne nel video: "Se continuiamo così, il futuro sarà molto brutto e potrebbe non valere la pena di vivere. Ma se le persone iniziano a prendere coscienza e ad agire, avremo maggiori possibilità di avere un futuro vivibile".

(Sottotitoli tradotti dal francese all'italiano da SWISS TXT)