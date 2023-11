Il Miracolo Svizzera: pulizia

La Svizzera è pulita - così pulita che ricicla persino il denaro, come molte persone hanno voluto sottolineare. In questo episodio di una serie di otto puntate settimanali sull'identità svizzera, diamo uno sguardo scanzonato all'amore del popolo svizzero per l'ordine e la pulizia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 novembre 2023 - 10:45

RTS/ts

Il Miracolo Svizzera, presentato da Martina Chyba, è una passeggiata umoristica negli archivi della RTS, la radiotelevisione pubblica svizzera di lingua francese. Gli otto temi al microscopio sono moda, amore, tranquillità, pulizia, cibo, natura, umorismo e denaro.

"Pulisco la mia auto più spesso di quanto faccia sesso", ammette con orgoglio un giovane uomo, spugna alla mano. Un'affermazione che riassume meglio di altre il carattere elvetico.

In questa puntata andiamo alla scoperta del "cromosoma della pulizia" in Svizzera e scopriamo il lavoro della "polizia della spazzatura" e del raccoglitore di cacca di cane, la cui sensazionale invenzione, però, non ha ancora sfondato.

(Sottotitoli tradotti dal francese all'italiano da SWISS TXT)