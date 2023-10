Il Miracolo Svizzera: tranquillità

"Keep calm and carry on" potrebbe essere il motto nazionale svizzero. In questo episodio di una serie in otto puntate sull'identità elvetica, diamo uno sguardo scanzonato all'amore del popolo svizzero per la pace e la tranquillità.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 ottobre 2023 - 14:30

RTS/ts

Il Miracolo Svizzera, presentato da Martina Chyba, è una passeggiata umoristica negli archivi della RTS, la radiotelevisione pubblica svizzera di lingua francese. Gli otto temi al microscopio sono moda, cibo, amore, pulizia, natura, tranquillità, umorismo e soldi.

In questo episodio scopriamo perché svizzere e svizzeri sono noti per essere così calmi e rilassati. Così tranquilli. In poche parole, si tratta della solita avversione della popolazione elvetica a far scalpore, a fare scenate e a farsi notare. Questo include, ovviamente, l'astio nei confronti del rumore (da qui i detective del rumore).

Detto questo, la tranquillità di una persona è la noia per un'altra. "Essere annoiati è fantastico", dice una delle persone intervistate. "Significa che non si ha nessun problema. Ci si è occupati di tutto e ci si può rilassare un po'. Questo è il vero lusso".

(Sottotitoli tradotti dal francese all'italiano da SWISS TXT)