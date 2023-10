Il Miracolo Svizzera: umorismo

Cosa fa ridere la Svizzera? Nel settimo episodio di una serie in otto puntate sull'identità svizzera parliamo del famoso, anzi famosissimo, senso dell'umorismo elvetico.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 ottobre 2023 - 13:34

RTS/ts

Il Miracolo Svizzera (le Miracle Suisse,) presentato da Martina Chyba, è una stimolante passeggiata negli archivi della RTS, la radiotelevisione svizzera di lingua francese. Gli otto temi di cui parla la serie sono: moda, amore, tranquillità, pulizia, cibo, natura, umorismo e denaro.

Cosa fa ridere la Svizzera? Alla Svizzera piace ridere di sé stessa? Vi diamo il benvenuto a questa presentazione della "grande comicità svizzera del XX secolo". Vi parleremo però anche di altro, ad esempio degli ex ministri Hans-Rudolf Merz e Johann Schneider-Ammann, entrambi diventati virali (per motivi molto diversi) per quanto riguarda la risata.

