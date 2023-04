In ottobre, il popolo elvetico eleggerà coloro che lo rappresenteranno in Parlamento per i prossimi quattro anni. Il legislativo svizzero è formato da due Camere, per meglio bilanciare gli interessi dei differenti Cantoni: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, rispettivamente la Camera bassa e la Camera alta.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 aprile 2023

Per entrare in vigore in Svizzera, una legge deve ottenere separatamente l'approvazione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. In alcuni casi le due Camere si riuniscono (si parla dunque di Assemblea nazionale). Succede, ad esempio, per l'elezione del Governo e per quelle dei e delle giudici dei tribunali federali.

Il sistema politico svizzero è rimasto relativamente stabile negli ultimi anni, anche se durante le ultime elezioni federali i partiti ecologisti hanno ottenuto rilevanti successi politici. Attualmente, più di dieci gruppi politici siedono in Parlamento. I quattro partiti più forti sono rappresentati in Governo.