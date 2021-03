Auto elettriche: quanto sono ecologiche?

I veicoli elettrici sono davvero più ecologici rispetto ad altri tipi di auto?

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 marzo 2021 - 11:00

La trasmissione per consumatori della Televisione svizzera 'Kassensturz' ha utilizzato un nuovo calcolatore climatico per trovare la risposta, confrontando le impronte di CO 2 delle auto elettriche con quelle dei motori a combustione e dei modelli ibridi per l'intera durata di vita dei veicoli.

Il calcolatore è stato sviluppato dal Touring Club Svizzero (TCS).