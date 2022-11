Incontro con il prossimo svizzero nello spazio

Marco Sieber è stato scelto come "astronauta di carriera" dall'Agenzia spaziale europea, diventando così solo il secondo astronauta svizzero della storia. Il bernese di 33 anni è stato selezionato tra un totale di 22'500 aspiranti.

Sieber attualmente lavora come urologo presso il Centro ospedaliero di Bienne, una città bilingue del Canton Berna. È anche un paracadutista dell'esercito svizzero, nonché titolare di una licenza di pilota privato. In passato ha lavorato come ufficiale medico per il contingente svizzero della missione internazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR).

