Claudio Fäh, uno svizzero a Hollywood

Di svizzeri che sono riusciti a fare strada nella mecca del cinema non ve ne sono molti. Il regista Claudio Fäh è uno di questi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 gennaio 2023 - 09:43

Claudio Moschin, Los Angeles

I Vichinghi è sicuramente stato il suo film di maggior successo, ma sul mercato cinematografico mondiale sono state apprezzate anche altre opere come Sniper 2, The Hole, Coronado. Sono tutti film d’azione diretti dal regista svizzero Claudio Fäh, che vive negli Stati Uniti ed è noto anche per aver “firmato” la quarta e ultima stagione della serie poliziesca Wilder, coprodotta dalla Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF.

Lo abbiamo incontrato nella sua casa a Los Angeles dove sta ultimando il montaggio di No Way Up, il suo nuovo film, una storia carica di suspence. Lui lo definisce un thriller-survival con un cast stellare.