JUICE: la missione europea che studierà Giove e le sue grandi lune

Nell'aprile 2023, il Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE, Esploratore delle lune ghiacciate di Giove) comincia il suo viaggio di otto anni. La sonda orbiterà attorno al gigante gassoso e a tre delle sue grandi lune alla ricerca, anche, di eventuali tracce di vita. L'Università di Berna ha contribuito allo sviluppo di molte componenti chiave.

Michele Andina Realizzatore di film documentari e di animazione, Michele è di Berna e ha studiato cinema all'Università delle arti di Zurigo. È giornalista presso swissinfo.ch dal 2004 ed è particolarmente interessato allo sviluppo di nuovi formati video per i dispositivi mobili, unendo gli stili dell'animazione e del documentario.

La missione dell'Agenzia spaziale europea (ESA) si concentrerà in particolare su Europa, la luna con la seconda orbita più interna, che si ritiene ospiti un oceano sotto la sua superficie ghiacciata. Durante il passaggio con JUICE, ricercatori e ricercatrici sperano di raccogliere l'acqua da uno dei giganteschi getti d'acqua che fuoriescono dalla luna. L'analisi delle componenti di quest'acqua potrebbe fornire preziosi indizi sull'eventuale presenza di vita.

L'ingegnera Martina Föhn spiega come funziona lo strumento chiamato NIM.

L'Università di Berna ha costruito uno spettrometro di massa a ioni e gas neutro (neutral gas and ion mass spectrometer NIM) per questa missione durante la quale si studieranno anche due delle altre grandi lune di Giove: Ganimede e Callisto. L'ingegnera Martina Föhn è stata coinvolta nello sviluppo e nella calibrazione di NIM dal 2018 al 2020 nell'ambito della sua tesi di dottorato.

In questo episodio di "Trovato nello spazio", Föhn spiega come il NIM può studiare le atmosfere delle tre grandi lune ghiacciate così come il campo magnetico di Ganimede, una rarità nel nostro sistema solare.