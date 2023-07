La "formula magica" della democrazia diretta svizzera

Quanti seggi ci sono nel Governo svizzero? La risposta è sette. Ma come fa la Svizzera a dividere questa cifra tra i partiti politici? Dev'essere 2 2 2 1 o 3 2 2? E perché è importante?

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 luglio 2023

Michele Andina Realizzatore di film documentari e di animazione, Michele è di Berna e ha studiato cinema all'Università delle arti di Zurigo. È giornalista presso swissinfo.ch dal 2004 ed è particolarmente interessato allo sviluppo di nuovi formati video per i dispositivi mobili, unendo gli stili dell'animazione e del documentario.

Quando la Svizzera moderna fu fondata nel 1848, il Governo (Consiglio federale) era composto interamente da membri di un solo partito. Ci è voluto mezzo secolo affinché tutt le principali formazioni politiche fossero rappresentate nell'Esecutivo nazionale per rispecchiare meglio le forze politiche in Parlamento.

Nel 1959, i quattro maggiori partiti hanno concordato che da quel momento in poi i seggi governativi sarebbero stati distribuiti tra loro in base a un rapporto che riflettesse la loro forza in Parlamento.

Questa cosiddetta "formula magica" fa parte della democrazia del consenso della Svizzera e si e si basa sulla convinzione che le decisioni vengono accettate solo se sono sostenute dalla maggioranza e dalla minoranza.

Per molti anni, la configurazione del Governo è rimasta invariata. Solo nel 2003 l'equazione ha iniziato a cambiare, quando il partito con un solo seggio, l'Unione democratica di centro, ha ottenuto per la seconda volta il maggior numero di voti alle elezioni parlamentari.