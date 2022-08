La democrazia svizzera non è così inclusiva

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 agosto 2022 - 13:14

La Svizzera è conosciuta a livello internazionale per le sue montagne, gli orologi, il cioccolato, il formaggio e le banche. E, naturalmente, per la sua democrazia. Ma non tutti possono parteciparvi. Le donne possono testimoniare quanto hanno dovuto aspettare prima di ottenere i diritti politici, cioè il diritto di voto e di eleggibilità: quasi 125 anni. Solo negli ultimi 50 anni, quindi, la Svizzera è diventata una vera democrazia a suffragio universale.

Oggi ci sono ancora gruppi sociali che sono esclusi dalla partecipazione ai processi politici: la minoranza di persone con una storia di migrazione, le persone con disabilità o i e le minori di 18 anni. Insieme non sono pochi, come mostra il video.