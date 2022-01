La Svizzera costruisce parternship internazionali all'Expo 2020

L'innovazione è un punto chiave del padiglione svizzero all'Expo 2020 di Dubai. Gli organizzatori sperano che porti a nuove collaborazioni nel mondo degli affari, della scienza e dell'educazione. Ma la Svizzera è stata criticata per la partecipazione a un evento che ha un notevole impatto ambientale, ospitato da un Paese responsabile di elevate emissioni di CO2.

Dante Larini, responsabile del progetto Swissnex Mobile all'Expo 2020, ha dichiarato a swissinfo.ch: "Abbiamo diversi programmi di ricerca con il Libano e l'Egitto, per esempio, e c'è stata una serie di conferenze con il padiglione indiano sulla sostenibilità nello spazio. Una delegazione di esperti spaziali indiani ha poi visitato il centro spaziale dell'EPFL (a Losanna, in Svizzera)".

Polemiche

L'esposizione universale si concentra su tre temi principali: la sostenibilità - in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite - la mobilità intelligente e le opportunità per un futuro migliore. L'Expo 2020 è stata tuttavia al centro di numerose polemiche. Le critiche si sono concentrate sull'enorme impronta carbonica del Paese ospitante. Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono fortemente dipendenti dalle esportazioni di petrolio e gas - che costituiscono il 30% del suo prodotto interno lordo. Inoltre, il Paese presenta una delle più alte emissioni di carbonio pro capite del mondo. "Venire qui e prendere l'aereo ha un costo in termini di impatto ambientale, ma anche il beneficio della nostra presenza qui deve essere preso in considerazione", dice Larini.

La Svizzera è sotto tiro anche per non essere in prima linea nella lotta al cambiamento climatico. A giugno 2021, l'elettorato elvetico ha respinto alle urne una nuova legge sul CO2 che avrebbe ridotto le emissioni. Larini sostiene che i programmi dell'Expo 2020 mirano a trovare soluzioni a questi problemi: "Ci siamo concentrati molto sull'economia circolare e sui rifiuti. Infatti, la Svizzera è conosciuta come nazione forte nel riciclaggio, ma siamo anche uno dei Paesi che produce più rifiuti per abitante".

