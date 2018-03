Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2013 11.00 29 giugno 2013 - 11:00

Nel cuore dell'Europa, l’immenso specchio d’acqua offre ai viaggiatori straordinarie prospettive dalle alture che lo circondano: la simbiosi mare-montagna e la percezione della rotondità della terra creano l’impressione di un “paesaggio planetario”.

Uno “specchio del mondo” diventato da secoli anche uno “specchio dell’uomo”. Dal Rinascimento e soprattutto dal Romanticismo, le acque tranquille del Lemano hanno rappresentato per numerosi artisti e pensatori il riflesso fisico dell’animo umano, in cui prevale spesso la malinconia. Il lago ha ispirato tra l’altro la “Nouvelle Héloise” di Rousseau, “The Prisoner of Chillon” di Lord Byron o “Frankenstein” di Mary Shelley. Al fascino che emana dal Lemano è consacrata la mostra "Melancolia Lemancolia", in corso al Museo Jenisch di Vevey. (Immagini © e testo: Musée Jenisch, Vevey)

