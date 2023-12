Lo schianto del volo Swissair 111

Il 2 settembre 1998, 229 persone morirono quando il volo Swissair 111 si schiantò nell'Atlantico al largo della Nuova Scozia, nel più grave incidente nella storia dell'aviazione civile svizzera. Questo film ripercorre la tragedia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 dicembre 2023 - 14:31

L'aereo MD-11 decolla da New York alle 20:18 ora locale, diretto a Ginevra. Poco meno di un'ora dopo, il pilota e il copilota notano del fumo nella cabina di pilotaggio proveniente dal sistema di climatizzazione. Chiedono il permesso di atterrare e sono indirizzati all'aeroporto di Halifax, nella provincia canadese della Nuova Scozia. Le comunicazioni con Halifax terminano sei minuti prima dell'impatto con l'acqua. Non ci sono sopravvissuti.

Questo film della radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF rievoca il dramma dal punto di vista di tre persone presenti sull'aereo: il capitano, un'assistente di volo e un passeggero. Quasi 25 anni dopo, le famiglie e i colleghi reali spiegano come hanno reagito alla terribile notizie e del modo in cui sono stati ricostruiti gli ultimi momenti della vita dei loro cari. Il film esamina anche le sfide logistiche per ricomporre l'aereo distrutto e la ricerca delle cause dell'incidente.