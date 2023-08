Lo slalom gigante "des Planets"

Ogni anno lo sci club di Evionnaz organizza una gara amatoriale di slalom gigante sulla montagna che sovrasta il villaggio vallesano nella Svizzera sud-occidentale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 agosto 2023 - 11:59

RTS

La tradizione è stata tramandata di generazione in generazione e si è trasformata in un vero e proprio affare di famiglia.

Il sabato, gli e le abitanti del villaggio, giovani e meno giovani, scalano la montagna sopra Mex fino allo chalet Planets, acquistato dalla popolazione di Evionnaz e ricostruito tra il 1972 e il 1975.

Mentre alcune persone preparano la cena - una prelibatezza locale a base di selvaggina - altre preparano la pista per la gara del giorno dopo, calpestando la neve e tracciando il percorso. La sera, nello chalet, viene solitamente celebrata una messa ... e il vino locale scorre abbondantemente.

La domenica è il giorno della gara, un momento di orgoglio e di gioia per la gente del posto. La gara di slalom gigante "des Planets" è un'occasione per gli e le abitanti del villaggio di mostrare le proprie abilità e di competere con il vicinato, ma anche l'occasione per condividere un bicchiere, una risata e rivivere ricordi preziosi.

"Ci si diverte, non si tratta di gareggiare. È una bella giornata insieme", dice uno dei co-organizzatori della mitica gara nel documentario della televisione pubblica svizzera RTS.