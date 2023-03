Modellare l'influenza del Sole sul clima della Terra

L'irraggiamento solare fornisce calore e luce per la vita. Questo cambia e diminuisce con il ciclo dell'attività solare, che attualmente non può essere previsto con precisione. I ricercatori e le ricercatrici di Davos stanno contribuendo a diversi esperimenti spaziali per scoprire di più sulla fisica solare.

Nel 1904 l'uomo d'affari prussiano Carl Dorno si recò a Davos con la figlia, affetta da tubercolosi. A quei tempi la cittadina alpina era un centro di cura per le persone affette daquesta malattia. Come meteorologo dilettante, iniziò a costruire strumenti scientifici con l'obiettivo di studiare come il clima influenzasse la nostra salute. Nacque così l'Osservatorio fisico-meteorologico di Davos (PMOD).

All'inizio degli anni '70 l'osservatorio divenne anche sede di un centro di calibrazione internazionale per la misurazione delle radiazioni, il Centro mondiale per lo studio delle radiazioni (World Radiation Center - WRC). I radiometri sviluppati in questo centro sono utilizzati dalle stazioni meteorologiche di tutto il mondo, non solo a terra ma anche nello spazio. Ad esempio, due strumenti sono a bordo del Solar Orbiter, un satellite per l'osservazione del Sole sviluppato dall'Agenzia spaziale europea (ESA).

Per fare previsioni più accurate sui cambiamenti climatici, i ricercatori e le ricercatrici di Davos devono comprendere meglio i cicli solari, che durano circa 11 anni. Perché c'è molta attività in alcuni cicli e poca in altri? La comprensione di questi meccanismi aiuta anche a prevedere le eruzioni solari, che possono interferire con tecnologie come le reti elettriche, la navigazione e le comunicazioni.

In questo episodio della nostra serie "Scienza a Davos", la direttrice del PMOD/WRC Louise Harra ci offre una panoramica della ricerca con gli strumenti del Solar Orbiter.

