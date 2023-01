Nicolas Party, il maestro del pastello

Uno degli artisti svizzeri “giovani”, le cui opere negli ultimi anni hanno raggiunto quotazioni altissime: ecco Nicolas Party, affermatosi come uno dei protagonisti della scena artistica internazionale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 gennaio 2023 - 11:00

Claudio Moschin

Dopo aver frequentato la School of art di Losanna e quella di Glasgow, Party ha aperto le porte della sua ricerca agli altri media, divenendo un artista molto poliedrico con i suoi murales negli anni Novanta, prendendo parte in prima persona alla scena della street art svizzera.

I suoi temi preferiti sono la natura morta, il paesaggio e il ritratto, che l’artista rivisita privilegiando colori antinaturalistici e un trattamento della materia estremamente accurato, spesso realizzando dipinti a pastello (suo materiale prediletto) e sculture. Nel 2022, ha esposto in diversi musei e luoghi di cultura; a Milano, a Hong Kong e al Masi, Museo d'Arte della Svizzera italiana. Lo abbiamo incontrato a Brooklyn (New York) nel suo grande studio, fra opere note e già esposte, opere realizzate e pronte da esporre e quelle ancora in corso di realizzazione.